محمد بن راشد يعتمد ترسية عقد مشروع «مسار 2020» لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسية عقد مشروع مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة نخيل هاربر اند تاور إلى موقع إكسبو 2020 بطول 15 كيلومترا على تحالف اكسبولينك الذي يضم شركات فرنسية وإسبانية وتركية بتكلفة 10.6 مليار درهم.

أعلن ذلك مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وقال سيبدأ التشغيل الرسمي في الربع الثاني من عام 2020 في 20 مايو 2020 قبل 5 أشهر من افتتاح معرض إكسبو 2020. وتشمل تصاميم محطات المترو في مشروع مسار 2020 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أربعة تصاميم مبتكرة، وأضاف تبلغ الطاقة الاستعابية للمسار 2020 نحو 46 ألف راكب في الساعة بالاتجاهين و23 ألف راكب في الاتجاه كل ساعة وسيتم شراء 50 قطارا منها 35 لتطوير الخدمة في مترو دبي و15 قطارا لمعرض اكسبو.

وأضاف الطاير يبدأ مسار 2020 من محطة نخيل هاربر أند تاور على الخط الأحمر بطول 15 كيلومترا منها 11.8كيلومترا فوق مستوى سطح الأرض و3.2 كيلو متر تحت سطح الأرض.

ويضم المشروع سبع محطات منها تبادلية مع الخط الأحمر ومحطة في موقع إكسبو وثلاث محطات مرتفعة ومحطتان تحت مستوى الأرض.

وأوضح الطاير أنه تم اختيار التحالف المنفذ للمشروع من خلال مناقصة عالمية شارك فيها عشرة تحالفات تضم كبرى الشركات المتخصصة في مجال تنفيذ أنظمة المترو من مختلف دول العالم وقدمت خمسة تحالفات عروضا فنية ومالية وتم التفاوض في المرحلة النهائية مع تحالفين انتهى إلى ترسية عقد المشروع على تحالف اكسبولينك بقيادة شركة الستوم الفرنسية واكسيونا الاسبانية وجولرماك التركية.

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