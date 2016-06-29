إصابة طفل عربي سقط من الطابق الثاني من بناية برأس الخيمة

أصيب طفل عربي الجنسية يدعى " أ.أ.أ " يبلغ من العمر خمس سنوات ، بإصابات متفاوتة بعد سقطوه من نافذة بناية في إحدى المناطق برأس الخيمة .

وتفصيلاَ، أشار المقدم وليد محمد جمعة النعيمي، مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي بمركز شرطة المعمورة الشامل، إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص – وهو أحد قاطني البناية – يفيد برؤيته للطفل ملقى على الأرض أثناء نزوله ، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والجهات المختصة لمكان البلاغ، و تبين بأن والدي الطفل المذكور وهما " أ .أ .أ " –الأب و يبلغ من العمر 35 عاماً ، والأم وتدعى "ر .غ .أ" وتبلغ من العمر 32 عاماً ، قد نقلاه إلى المستشفى بواسطة مركبتهما الخاصة.

وأضاف النعيمي، أن التقارير الطبية أكدت وجود كسور بأنحاء متفرقة من جسد الطفل، و تبين من التحقيقات المبدئية أن الطفل كان بمفرده وقت سقوطه من النافذة، وتم نقل ملف القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر النعيمي أن هذه القضية تعد الأولى من نوعها فيما يتعلق بالإهمال الأسري، فالوالدين وبخاصة الأم مسؤولين عن أبنائهم قانونياً وأخلاقياً ، وهم الكفلاء، ومسؤولين عن أطفالهم وسلامتهم ولا يجوز إهمالهم بأية لحظة أو تركهم بمفردهم ، داعياً أولياء الأمور بضرورة مراقبتهم لأبنائهم وعدم تركهم وحيدين في المنزل حتى لا يتعرضوا لحوادث تصل إلى وفاتهم أو إلحاق الضرر بهم.