فتح معبر رفح بين مصر وغزة أمام حركة المسافرين

فتحت سلطات معبر رفح البرى صباح اليوم، أبواب المعبر أمام حركة المسافرين بين مصر وغزة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخفيفا من معاناة مواطنى قطاع غزة، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك لتمكين العالقين والمرضى والطلبة أصحاب الحالات الإنسانية من المرور ولدخول مواد بناء للقطاع.

وقال مصدر مسئول فى معبر رفح من الجانب المصرى لـ"اليوم السابع"، إن فتح المعبر بدءا من اليوم ويتواصل لمدة 4 أيام، فى الاتجاهين لعبور العالقين والحالات الإنسانية، وأشار المصدر إلى أن المعبر يشهد حالة طوارئ لتمكين كافة المسافرين العالقين على الجانبين من المرور، وأنه تم إلغاء الإجازات للموظفين والعاملين بالمعبر وتجهيز الصالات وحافلات النقل لتمكين أكبر عدد من المسافرين من المرور، ويتم العمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطينى لمرور من تم الموافقة عليهم فى وقت مسبق بعد فحص أسمائهم أمنيا.

كما تم تجهيز سيارت إسعاف لنقل المرضى وتوفير فريق طبى لتقديم الخدمات الطبية العاجلة .

>وقال مصدر أمنى، إنه تم إعداد خطة تأمين موسعة للمعبر خلال فترة تشغيله وتأمين طرق المسافرين من رفح حتى العريش، فضلا عن نشر قوات تأمين حول محيط المعبر وتنظيم حركة المرور للسيارات الخاصة والأجرة التى تقل المسافرين والسماح بمرورها بعد أخذ التصريحات اللازمة لها.

وكان أغلق معبر رفح أبوابه مساء الأحد 6 يونيو بعد فترة تشغيل تواصلت لمدة 4 أيام.

- اليوم.. فتح معبر رفح فى الاتجاهين لعبور العالقين من أهالى غزة

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