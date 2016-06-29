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الملحن عزيز الشافعي ضيف «اللجنة» على الراديو 9090

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الملحن عزيز الشافعي ضيف «اللجنة» على الراديو 9090 الملحن عزيز الشافعي ضيف «اللجنة» على الراديو 9090

الملحن عزيز الشافعي – أرشيفية

كتبت : إنجي لطفي

يحُل الملحن عزيز الشافعي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على برنامج “اللجنة” الذي تقدمه الإذاعية غدير حسان على راديو 9090، للحديث عن أعماله الجديدة.

ويعتمد برنامج اللجنة، على تقديم أسئلة قوية غير تقليدية للضيوف التي يستضيفها خلال موسم السباق الرمضاني، للدخول في الجانب الآخر من شخصيتهم، وكشف تفاصيل جديدة ينتظرها الجمهور عن نجومهم المفضلين.

يذكر أن عزيز قدم خلال الفترة الأخيرة الكثير من الأعمال الناجحة، والتي جعلت اسمه يصعد بشكل كبير في بورصة النجوم، وسيكشف من خلال اللجنة عن أعماله الجديدة.

 

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