العجيزي لـ في الجول: الأجواء في سموحة تجبرني على الرحيل.. ولدي 4 عروض

أكد هاني العجيزي مهاجم سموحة أنه سيسترد العقود التي وقعها مع الفريق السكندري رغم انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكان العجيزي قد وقع على عقود قبل شهرين مع سموحة بعد انتهاء تعاقده.

وقال العجيزي لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "وقعت على عقود لمدة موسمين مع سموحة، ووعدوني بالحصول على 50% من قيمة مقدم التعاقد".

وأضاف "تحدثت مع عاطف حنفي مدير الكرة وأكد أن التأخير بسبب سفر رئيس النادي فرج عامر.. وعندما عاد قالوا لي لن نمنح مقدمات إلا بعد نهاية الموسم".

وأشار "سموحة دفع مقدمات للاعبين الجدد وأنا جددت تعاقدي فلماذا لا أعامل معاملتهم، أبلغتهم بطلب عقودي وسيوفرونها لي".

وتابع "الأجواء لا تشجع على الاستمرار وقررت الرحيل وأملك أربعة عروض أحدهم من خارج مصر".

وأتم "لدي عرض من المصري وبتروجيت، ولن أفصح عن العرضين الأخيرين".