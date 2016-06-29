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الأمن يجمع تحرياته حول عنتيل الفضائيات الدجال

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الأمن يجمع تحرياته حول عنتيل الفضائيات الدجال الأمن يجمع تحرياته حول عنتيل الفضائيات الدجال
كشفت مصادر أمنية، أن أجهزة الأمن تجمع تحرياتها حول "عادل.ا" محامى ومقيم بالجيزة ويقدم برنامج على إحدى القنوات الطبية، بعد اتهام سيدات له بممارسة الدجل والشعوذة معهن لعلاجهن وطلب معاشرتهن جنسيا.

وتجمع أجهزة الأمن تحرياتها حول تشعب علاقات المتهم النسائية واستغلاله للبرنامج الذى يعمل به كبرنامج طبى يتلقى استفسارات المشاهدين، فى إقامة علاقات مع السيدات والتواصل معهن، وصولا إلى إقامة صداقات بحجة علاج مشاكلهن ثم مراودتهن عن أنفسهن لمعاشرتهن جنسيا.

وتشير المعلومات إلى أن المتهم استغل مشاكل السيدات ورغبتهن فى الحصول على حل، سواء السيدات التى لا ينجبن أو التى تعانى من مشاكل مع زوجها أو طليقها، متظاهرا بامتلاكه للحلول عن طريق السحر والشعوذة، حتى يصل فى نهاية الأمر لتحقيق مأربه بمعاشرتهن.

وقالت مصادر أمنية، إنه ربما يكون هناك العديد من الضحايا للمتهم، إلا أن خوفهن من الفضيحة خاصة أن معظمهن متزوجات منعنهن من اللجوء إلى الشرطة لتحرير محاضر ضد المتهم.

وبدورها، استدعت أجهزة الأمن القائمين على المحطة التليفزيونية التى يعمل بها المتهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن طبيعة عمله وتاريخ التحاقه بالقناة التليفزيونية ومعرفة عما إذا كان قد سبق وتقدم أحد بشكاوى ضده.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مقدم برنامج بإحدى القنوات الطبية، يعالج النساء من الأمراض بمعاشرتهن والاستيلاء على أموالهن.

ـ القبض على مقدم برامج طبية يعاشر السيدات ويستولى على أموالهن بزعم العلاج
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