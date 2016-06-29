فوائد الجرجير تجعله يحل ضيفا رئيسا على مائدة إفطار وسحور رمضان

يعد من أفضل الخضراوات الورقية التى لا يعرفها الكثير، هو "الجرجير" ورغم سعره البسيط إلا أن الغالبية لا يتناوله بجانب وجباتهم.

وفى رمضان يعد الجرجير من الأطباق الرئيسية التى لابد أن يحرص الجميع على تناولها على الإفطار والسحور، وتقدم الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، فوائد الجرجير فى رمضان قائلة: "الجرير غنى بالماء والألياف، وهو ما يساعد الفرد على محاربة العطش خلال فترة الصيام ويقلل الإصابة بعسر الهضم".

وأضافت د. علا: "تناول الجرجير خلال السحور يساعد على تنظيم عملية الهضم وثبات مستوى السكر بالدم ويساعد على بطء امتصاص السكر بعد الأكل فى المعدة، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف التى تساعد على تقليل امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء".

وأشارت الدكتورة "علا" إلى فوائد الجرير قائلة: "يحتوى الجرجير على نسبة كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الكالسيوم والحديد والزنك، وهو ما يساعد على تقوية العظام وتقوية النظر وحماية البشرة وحماية الشعر من السقوط والتقليل من أضرار أشعة الشمس على البشرة، يحتوى الجرجير أيضا على مضادات الأكسدة وطبعا يؤدى إلى حماية الخلايا والوقاية من السرطان.

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