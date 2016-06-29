إلغاء رحلتين لمصر الطيران إلى اسطنبول بعد تفجيرات مطار أتاتورك

صرح مصدر مسؤول بمصر للطيران، أنه في ضوء الأحداث التي شهدها مطار أتاتورك الدولي بتركيا من انفجارات وقعت مساء اليوم قررت الشركة الغاء رحلتيها الي اسطنبول رقم ms737 و ms735 التي كان من المقرر اقلاعهما من مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9:50 صباحا والساعة 2:20 ظهرا، لحين استيضاح الموقف، علمًا بأنه لا توجد رحلات لمصر للطيران حاليا هناك.

> وفي بيان لشركة مصر للطيران، أهابت الشركة بعملائها المسافرين الي اسطنبول سرعة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية التابع للشركة علي رقم 1717 من اي محمول او 090070000 من اي خط ارضي او زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.

> ويتابع مركز العمليات الجوية لمصر للطيران تداعيات الحادث اولا باول وسوف يتم الاعلان عن اي تطورات.

> جدير بالذكر ان مصر للطيران تسير 14 رحلة اسبوعيا الي اسطنبول.