أفضل 5 طرق ثبت علميا فاعليتها لحرق شحوم البطن

دهون البطن من أصعب المناطق التى يصعب التخلص منها بسهولة كما هو الحال فى باقى دهون الجسم، ولكن علميا تم إثبات أفضل 5 طرق لإنقاص دهون البطن بفاعلية كبيرة. ورصد الموقع الأمريكى "لايف هيك" هذه الطرق، وهى:إعلان - Ads إعلان - Ads
>ولن يحدث ذلك بدون ممارسة التمارين الجادة التى تحرق الدهون بشكل منتظم لمدة تصل إلى ساعة أو أكثر.
>نتناول يوميا السعرات الحرارية التى تزيد عن حاجة الجسم، وهو ما يجعل الدهون تتراكم داخل أجسامنا، بالإضافة إلى عدم قدراتنا على التخلص من السعرات الزائدة عن حاجتنا، ومن أفضل الوجبات منخفضة السعرات الزبادى، الفاصوليا الخضراء، الكرفس والجزر والخيار والبروكلى.
>من هذه الأطعمة الشوفان، جريب فروت، شاى أخضر، الفلفل الأحمر، التوت، خل، البروتينات، والأفوكادو.
>تناول وجبات خفيفة صحية بين الوجبات من أشهر الطرق التى تكافح بها شهوتك على الطعام، مع الامتناع عن التواجد فى الأماكن التى بها أطعمة غير صحية حتى لا تفكر فيها.
>قلة النوم تزيد من شهوة الفرد لتناول الطعام، بالإضافة إلى إثبات العلماء وجود علاقة بين قلة النوم وتراكم الدهون فى منطقة البطن.
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1. زيادة معدلات ضربات القلب
>ولن يحدث ذلك بدون ممارسة التمارين الجادة التى تحرق الدهون بشكل منتظم لمدة تصل إلى ساعة أو أكثر.
2. خفض السعرات الحرارية التى تتناولها
>نتناول يوميا السعرات الحرارية التى تزيد عن حاجة الجسم، وهو ما يجعل الدهون تتراكم داخل أجسامنا، بالإضافة إلى عدم قدراتنا على التخلص من السعرات الزائدة عن حاجتنا، ومن أفضل الوجبات منخفضة السعرات الزبادى، الفاصوليا الخضراء، الكرفس والجزر والخيار والبروكلى.
3. تناول الأطعمة التى تساعد الجسم على حرق الدهون المتراكمة
>من هذه الأطعمة الشوفان، جريب فروت، شاى أخضر، الفلفل الأحمر، التوت، خل، البروتينات، والأفوكادو.
4. مكافحة الشهوة على الطعام
>تناول وجبات خفيفة صحية بين الوجبات من أشهر الطرق التى تكافح بها شهوتك على الطعام، مع الامتناع عن التواجد فى الأماكن التى بها أطعمة غير صحية حتى لا تفكر فيها.
5. الحصول على قسط كاف من النوم
>قلة النوم تزيد من شهوة الفرد لتناول الطعام، بالإضافة إلى إثبات العلماء وجود علاقة بين قلة النوم وتراكم الدهون فى منطقة البطن.
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