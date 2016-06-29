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محمد بن زايد يصدر قرارا بدمج شركتي «مبادلة» و«أيبك»

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محمد بن زايد يصدر قرارا بدمج شركتي «مبادلة» و«أيبك» محمد بن زايد يصدر قرارا بدمج شركتي «مبادلة» و«أيبك»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .. قرارا بدمج شركتي استثمارات البترولية الدولية " ايبيك " و مبادلة للتنمية " مبادلة ".

ونص القرار على أن تتولى مسؤولية دمج الشركتين لجنة مشتركة يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعضوية كل من..معالي خلدون خليفة المبارك نائبا للرئيس ومعالي سهيل محمد فرج المزروعي ومعالي حمد الحر السويدي ومعالي رئيس دائرة المالية في أبوظبي.

و يعزز اندماج الشركتين المزايا الاستثمارية والعائد الاقتصادي لإمارة أبوظبي كما سيؤدي الاندماج إلى خلق كيان قادر على تحقيق أعلى درجات التكامل والنمو في قطاعات متعددة ومنها الطاقة والتكنولوجيا وصناعة الفضاء والصحة إضافة إلى الصناعات والقطاع العقاري والاستثمارات المالية الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الكيان الجديد على المساهمة في دعم جهود الإمارة في تنويع اقتصادها بما ينسجم مع خطة أبوظبي وتوفير بيئة متطورة لتنمية الكفاءات البشرية بجانب فرص عمل جديدة في القطاعات الحيوية.

وستستمر كل من الشركتين في مزاولة أعمالها بشكل مستقل الى حين انتهاء اللجنة المشتركة من تنفيذ مهامها.

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