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محافظ مطروح: تطبيق نظام الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين

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محافظ مطروح: تطبيق نظام الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين محافظ مطروح: تطبيق نظام الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين
أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على ضرورة تيسير كافة الإجراءات التى تهم المستثمرين من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية وقومية عملاقة بالمحافظة ، مؤكدا أن مثل تلك التوجهات من شأنها توفير مزيدا من فرص العمل لشباب مطروح بشكل خاص والمصريين بشكل عام.

وقال المحافظ إنه يتم العمل من أجل استغلال كافة الإمكانيات والمقومات السياحية والاستثمارية بمطروح، مع تنوعها بين سياحة شاطئية وبيئية وعلاجية وتاريخية وغيرها، من خلال فكر استراتيجى يوضح كل فرص الاستثمار المتاحة مع سرعة وتيسير كافة الإجراءات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد لتنفيذ مشروعات تنموية وقومية عملاقة لتوفير مزيد من فرص العمل لشباب مطروح ومصر عامة.

وأكد محافظ مطروح أنه منذ توليه محافظا العام الماضى، تم الترويج السياحى والاستثمارى لمحافظة مطروح بدبى من خلال مؤتمر حضره معظم المستثمرين بدولة الإمارات الشقيقة استعدادا لإقامة مؤتمر اقتصادى عالمى بمطروح خلال أكتوبر الماضى.


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