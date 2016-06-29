بدء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة نظام حديث

بدأ طلاب الثانوية العامة "نظام حديث"، قبل قليل اداء امتحان مادة التربية الدينية، حيث يختبر ما يقرب من 550 ألف طالب وطالبة وذلك فى 1580 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

يأتى امتحان مادة التربية اليوم بعد تأجيله عقب تسريب أسئلة الامتحان قبل بدء اللجنة بساعات، وكان من المقرر أن يختبره الطلاب فى أول يوم لهم بامتحاناتهم 5 من يونيو الجارى، حيث قررت الوزارة إلغائه وتأجيله ليختبره الطلاب اليوم الأربعاء بعد وضع أسئلة بديلة وتوزيعها على القطاعات.

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