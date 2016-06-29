بدء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة نظام حديث

يأتى امتحان مادة التربية اليوم بعد تأجيله عقب تسريب أسئلة الامتحان قبل بدء اللجنة بساعات، وكان من المقرر أن يختبره الطلاب فى أول يوم لهم بامتحاناتهم 5 من يونيو الجارى، حيث قررت الوزارة إلغائه وتأجيله ليختبره الطلاب اليوم الأربعاء بعد وضع أسئلة بديلة وتوزيعها على القطاعات.
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