أخبار عاجلة

الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين -
السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 10- 4-2017 - ضيوف الحلقة / الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ / خالد الجندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة نظام حديث

Google+ Print
بدء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة نظام حديث بدء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة نظام حديث
بدأ طلاب الثانوية العامة "نظام حديث"، قبل قليل اداء امتحان مادة التربية الدينية، حيث يختبر ما يقرب من 550 ألف طالب وطالبة وذلك فى 1580 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

يأتى امتحان مادة التربية اليوم بعد تأجيله عقب تسريب أسئلة الامتحان قبل بدء اللجنة بساعات، وكان من المقرر أن يختبره الطلاب فى أول يوم لهم بامتحاناتهم 5 من يونيو الجارى، حيث قررت الوزارة إلغائه وتأجيله ليختبره الطلاب اليوم الأربعاء بعد وضع أسئلة بديلة وتوزيعها على القطاعات.

- طلاب الثانوية فى مواجهة جديدة مع "التعليم" احتجاجا على "إلغاء الديناميكا"

- وزير التعليم يتسلم تقارير مقدرى الدرجات عن نتائج الاقتصاد والفرنساوى والعربى للثانوية.. مصدر: إلغاء امتحانات الطلاب حال تطابق الإجابات.. ويؤكد: لن يظلم طالب.. و57% نسبة النجاح فى الدبلومات

- طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" يمتحنون اليوم فى "التربية الدينية"

- التعليم: امتحان الديناميكا فى موعده المقرر وسيكون فى مستوى الطالب المتوسط

- مصدر بالتعليم: متهم تسريبات الثانوية أُدين فى قضية خاصة بالامتحانات 2012

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365