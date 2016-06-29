أخبار عاجلة

الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين -
السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 10- 4-2017 - ضيوف الحلقة / الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ / خالد الجندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: ضم 8800 فدان لمدينة الشيخ زايد وصدور القرار الجمهورى عقب عيد الفطر

Google+ Print
مصادر: ضم 8800 فدان لمدينة الشيخ زايد وصدور القرار الجمهورى عقب عيد الفطر مصادر: ضم 8800 فدان لمدينة الشيخ زايد وصدور القرار الجمهورى عقب عيد الفطر
كشفت مصادر مطلعة، أنه سيتم ضم 8800 فدان لمدينة الشيخ زايد، وجارى إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك تمهيدا لإصدار القرار الجمهورى بضم المساحة الجديدة لمدينة الشيخ زايد.

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المساحة الجديدة تقع شمال أكتوبر، مشيرة إلى أن الهدف من ضم المساحة الجديدة يأتى نتيجة لزيادة الإقبال الكبير من قبل المواطنين على المدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن المساحة الجديدة لا تتبع زمام مدينة أكتوبر، وتابعة للقوات المسلحة، مشيرة إلى أنه من المستهدف إنشاء وحدات جديدة بمشروع دار للإسكان المتوسط، بالإضافة لطرح قطع أراضى جديدة فى المساحة الجديدة للمواطنين، بجانب بعض الأنشطة الأخرى الخدمية.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الإجراءات وإصدار القرار الجمهورى عقب العيد، مشيرة إلى أن مساحة الـ8800 فدان تعتبر مرحلة أولى، تمهيدا لضم مساحات أخرى للمدينة لكى يتواكب مع احتياجات ومتطلبات المواطنين.

من ناحية أخرى، أكدت المصادر، أن هناك بعض الشركات العقارية تقوم بالنصب على المواطنين من خلال الإعلان عن أن مشروعاتها السكنية بمدينة الشيخ زايد، بالرغم من أن مشروعاتها تقع فى مدينة أكتوبر، لافتا إلى أن هذه الشركات تستغل اسم مدينة الشيخ زايد لبيع وحداتها بأسعار مرتفعة، مؤكدة أن الجهاز أصدر بيانا تحذيريا للمواطنين بذلك.


>- الإسكان: إجراء القرعة على 21 ألف قطعة أرض عقب إجازة عيد الفطر.. تخصيص أيام محددة لكل نوع من الأراضى الثلاثة.. طارق السباعى: إعداد قاعدة بيانات للمتقدمين.. و178 ألف مواطن تقدموا للحجز
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل