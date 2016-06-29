مصادر: ضم 8800 فدان لمدينة الشيخ زايد وصدور القرار الجمهورى عقب عيد الفطر

كشفت مصادر مطلعة، أنه سيتم ضم 8800 فدان لمدينة الشيخ زايد، وجارى إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك تمهيدا لإصدار القرار الجمهورى بضم المساحة الجديدة لمدينة الشيخ زايد.

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المساحة الجديدة تقع شمال أكتوبر، مشيرة إلى أن الهدف من ضم المساحة الجديدة يأتى نتيجة لزيادة الإقبال الكبير من قبل المواطنين على المدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن المساحة الجديدة لا تتبع زمام مدينة أكتوبر، وتابعة للقوات المسلحة، مشيرة إلى أنه من المستهدف إنشاء وحدات جديدة بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالإضافة لطرح قطع أراضى جديدة فى المساحة الجديدة للمواطنين، بجانب بعض الأنشطة الأخرى الخدمية.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الإجراءات وإصدار القرار الجمهورى عقب العيد، مشيرة إلى أن مساحة الـ8800 فدان تعتبر مرحلة أولى، تمهيدا لضم مساحات أخرى للمدينة لكى يتواكب مع احتياجات ومتطلبات المواطنين.

من ناحية أخرى، أكدت المصادر، أن هناك بعض الشركات العقارية تقوم بالنصب على المواطنين من خلال الإعلان عن أن مشروعاتها السكنية بمدينة الشيخ زايد، بالرغم من أن مشروعاتها تقع فى مدينة أكتوبر، لافتا إلى أن هذه الشركات تستغل اسم مدينة الشيخ زايد لبيع وحداتها بأسعار مرتفعة، مؤكدة أن الجهاز أصدر بيانا تحذيريا للمواطنين بذلك.

- الإسكان: إجراء القرعة على 21 ألف قطعة أرض عقب إجازة عيد الفطر.. تخصيص أيام محددة لكل نوع من الأراضى الثلاثة.. طارق السباعى: إعداد قاعدة بيانات للمتقدمين.. و178 ألف مواطن تقدموا للحجز