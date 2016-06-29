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ننشر السؤال الرابع والعشرين فى مسابقة "اليوم السابع" الرمضانية

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ننشر السؤال الرابع والعشرين فى مسابقة "اليوم السابع" الرمضانية ننشر السؤال الرابع والعشرين فى مسابقة "اليوم السابع" الرمضانية
تنظم "اليوم السابع" مسابقة رمضانية، على مدى أيام شهر رمضان الكريم، تحت عنوان "30 عاصمة عربية وإسلامية"، حيث يتم نشر سؤال يوميًّا فى العدد الورقى لـ "اليوم السابع" عن إحدى العواصم العربية ليقوم القارئ بالتعرف على هذه العاصمة، وإرسال اسمها إلى مقر الجريدة.

وتستقبل إجابات الأسئلة من القراء مع كوبون المسابقة، الذى يتم نشره يوميًّا فى العدد الورقى لـ "اليوم السابع"، وذلك عقب نهاية شهر رمضان المبارك على مقر الجريدة 6 شارع وزارة الزراعة – ناصية شارع الثورة المهندسين.

السؤال 24
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>عاصمة لآلاف الجزر أعراق ولغات
>غرب جزيرة جاوة جنوب شرق آسيا
>خدت الحرية والاستقلال عام 1945
>ميه ووجوه وألوان وأشكال.

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>- ننشر السؤال الثالث والعشرين فى مسابقة "اليوم السابع" الرمضانية

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