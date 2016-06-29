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وداعا للشكشكة.. اختبار جديد يكشف انخفاض سكر الدم عن طريق التنفس

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وداعا للشكشكة.. اختبار جديد يكشف انخفاض سكر الدم عن طريق التنفس وداعا للشكشكة.. اختبار جديد يكشف انخفاض سكر الدم عن طريق التنفس
تمكن مؤخرا فريق من العلماء بجامعة كامبريدج البريطانية من تطوير اختبار جديد يمكنه اكتشاف انخفاض مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكر باستخدام اختبار التنفس.

وتوصل الباحثون إلى فكرة هذا الاختبار بعد اكتشاف أحد المواد الكيميائية التى ترتفع مستوياتها فى زفير مرضى السكر عند انخفاض مستويات الجلوكوز، وهى تعرف باسم "isoprene"، لافتين إلى أن هذا الاختبار سيغنى المرضى عن الخضوع المتكرر لقياس سكر الدم عبر وخز الأصابع.

وأوضح التقرير أن هذا الاختبار له قيمة كبيرة جدا، حيث سينبه المرضى عند انخفاض سكر دمهم ويحميهم من المخاطر العديدة الناجمة عن الانخفاض الملحوظ فى مستوياته، حيث يسبب على المدى البعيد الإصابة بأمراض القلب وتلف المخ، وقد تصل إلى الغيبوبة والوفاة أحيانا.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد إجراء تجربة إكلينيكية على 8 سيدات فى الأربعينيات من عمرهن ومصابات بمرض السكر من النوع الأول، مضيفين أن النتائج ما زالت مبكرة، ولا يتوقع أن يتم طرحه قبل حلول عام 2020.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Diabetes Care"، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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