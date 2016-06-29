محافظ مأرب:الحوار الوطنى اليمنى انتهى ومشاورات الكويت لتطبيق القرار 2216

اتهم سلطان العرادة محافظ مأرب الميليشيات الحوثية وحليفها الرئيس اليمنى السابق بالانقلاب على مخرجات الحوار الوطنى الذى اتفقت عليه جميع الأطراف اليمنية فى السابق، وقال "إن الحوار الوطنى انتهى فى صنعاء وما يجرى فى الكويت حاليا هى مشاورات من أجل السلام وتطبيق القرار الأممى رقم 2216 ".

وقال العرادة فى لقاء مع صحفيين محليين أن ميليشيات الحوثيين وصالح انقلبت على مخرجات الحوار اليمنى الذى اتفقت عليه جميع الأطراف اليمنية واستولت على مؤسسات الدولة ودمرتها وفى مقدمتها الجيش الذى توزع بين مليشيات هنا وهناك"، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثثين وصالح تطالب فى مشاورات الكويت بالعودة إلى الحوار الوطنى وتشكيل حكومة جديدة قبل تنفيذ القرار وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية.

وأضاف المحافظ فى اللقاء الذى أورده مركز سبأ الاعلامى أن تعزيز الأمن والاستقرار فى محافظة مارب من أولويات المهام ولا تهاون مع كل من يحاول زعزعة الأمن.

وأشار إلى أن السلطة المحلية فى المحافظة تقوم بجهود كبيرة من اجل الارتقاء بالبنى التحتية والخدمات العامة للمحافظة التى تكتظ بالنازحين من مختلف المحافظات حتى تجاوزوا المليون نازح.

وقد عقدت اللجنة الأمنية فى مأرب اجتماعا برئاسة المحافظ سلطان العرادة بحضور قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عبد الرب الشدادى خصص لمناقشة عدد من القضايا الأمنية أهمها تثبيت الحزام الأمنى وتعزيز الأمن والاستقرار بمدينة مارب وملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية والمطلوبة امنيا.

وطالب العرادة اللجنة بالعمل بروح الفريق لحفظ الأمن والاستقرار وهو الأمر الحتمى لتطبيع الأوضاع

>فى المحافظة. . وأكد ضرورة عدم التهاون مع أى اختلالات أمنية أو اعتداء على رجال الأمن.

يذكر أن محافظة مأرب شرقى اليمن هى مركز القوات الموالية للشرعية فى محافظات الشمال اليمنية وتقع تحت سيطرة القوات الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ما عدا جيوب صغيرة للمليشيات فى منطقة صرواح وهى تجاور محافظة صنعاء ومنها انطلقت القوات للسيطرة على معظم أجزاء مديرية نهم والتى تعد البوابة الشرقية للعاصمة.

وفى محافظة الجوف المجاورة لمأرب ذكر مركز الجوف الإعلامى التابع للمقاومة أن طائرات دول التحالف العربى قصفت مواقع تابعة للمليشيات فى معسكر حام الأعلى أهم معسكرات المليشيات ودمر 3 أطقم عسكرية بمن فيها ومدفع مضاد للطائرات عيار 23 ملليمتر وتعزيزات كانت قادمة للمليشيات لتدعيم عناصرهم بعد الانتكاسات التى تعرضوا لها فى مديرية المتون بالمحافظة على مدى الأيام الماضية.

وأضاف أن عناصر المقاومة تصدت لهجوم لعناصر المليشيات فجر اليوم على أحد مواقع المقاومة غرب منطقة العضبة فى مديرية الغيل وقتلت خمسة منهم وفرار السادس ولاتزال الجثث لم تطلب المليشيات انتشالها.

وأشار إلى أن المليشيات استمرت فى قصف المناطق السكنية طنين فى مدينة الحزم بصواريخ الكاتيوشا مما أدى إلى مقتل سيدة وطفل وجرح العشرات من المواطنين.

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