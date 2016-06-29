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مركز المصالحة الروسى: رصد 4 انتهاكات للهدنة فى ريف دمشق خلال 24 ساعة

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مركز المصالحة الروسى: رصد 4 انتهاكات للهدنة فى ريف دمشق خلال 24 ساعة مركز المصالحة الروسى: رصد 4 انتهاكات للهدنة فى ريف دمشق خلال 24 ساعة
أعلن مركز المصالحة الروسى فى قاعدة "حميميم" الجوية السورية فى ريف اللاذقية أنه رصد 4 انتهاكات للهدنة فى ريف دمشق خلال الساعات ال24 الماضية.

وذكر المركز على موقع وزارة الدفاع الروسية، طبقا لقناة "روسيا اليوم" أنه جرى رصد أربعة خروقات فى محافظة ريف دمشق خلال الساعات ال24 الماضية، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار ورغم ذلك لا يزال ساريا فى معظم المحافظات السورية.

وأشار "حميميم" إلى أن مسلحى ما يسمى بجيش الإسلام قصفوا بالهاون مواقع للقوات الحكومية السورية فى حتيتة الجرش وحرستا وجوبر ومناطق أخرى فى ريف دمشق.

وكما كشف أن بلدة إضافية التحقت بالهدنة فى محافظة حمص ليبلغ عدد البلدات والقرى المنضمة إلى المصالحة 166.
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