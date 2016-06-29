ماذا قالت هيا الشعيبي بعد براءتها وإلغاء حبسها في شكوى طارق العلي؟

الكويت – سيدتي نت

خلال 48 ساعة، عاشت الفنانة هيا الشعيبي لحظات ممزوجة من الغضب والسعادة والبكاء، ففي المرة الأولى شكرت الفنانة رامز جلال واعتذاره عن مابدر منه في الحلقة، التي استضافها فيها ببرنامج "رامز بيلعب بالنار" سواء من مقلب أو كلمات.

وفي المرة الثانية بكت هيا من شدة الفرح بعد إلغاء محكمة الجنح المستأنفة حكم حبسها ستّة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 د.ك لوقف التنفيذ، وقضت مجدداً لها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في الدعوى المرفوعة من الفنان طارق العلي وإتهامه للشعيبي بالإساءة له عبر مواقع التواصل وفي برنامج التلفزيوني.

هيا الشعيبي شكرت وهي تبكي القضاء الكويتي والمحامية نيفين معرفي وقالت "الحمدلله على البراءة لأني مظلومة وطارق العلي قال إنه سيتنازل عن القضية إلا أنه لم يتنازل، وحالياً شقيقي يجري عملية جراحية متمثلة في زراعة الكلى والكبد وأسأل الله أن يشفيه".

في حين علق الفنان طارق العلي عبر مقاطع سناب شات: مثلما تقبلنا حكم القضاء الكويتي العادل في أول درجة، نتقبل حكم محكمة الاستئناف ولن أرد على هذه في الإشارة إلى الفنانة هيا الشعيبي.. هيأنها أيضا قامت بمقاضاتي، وحذرتها بعدم تشويه صورتي أمام الآخرين .

وأضاف :أن خصم هيا الشعيبي في القضية هو الإدعاء العام في وزارة الداخلية وليس طارق العلي وأنا لا أتمادى في الخصومة.