سقوط 3 عاطلين فور سرقتهم سيارة نقل محملة بـ2 طن حديد بالتجمع

تمكن رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط كل من "جمعة س ح" 37 سنة، سائق، و"محمد ا ح" 39 سنة، عاطل، و"ياسين ك ا " 19 سنة، عاطل، أثناء استقلالهم السيارة رقم 33046 نقل بنى سويف، ومحمل عليها 2 طن حديد مسلح، 4 مقصات حديد، 4 عتلة حديدية.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع، بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء خفير الموقع " يحيى م ش " 30 سنة، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10238 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.