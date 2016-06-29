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تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على قطع أثرية بالسويس 15 يوما

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تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على قطع أثرية بالسويس 15 يوما تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على قطع أثرية بالسويس 15 يوما
قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس تجديد حبس " حسن . خ " و " عبدالستار . هـ " و " يوسف . ع " 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء وسرقة آثار فرعونية ومحاولة بيعها بـ ثلاثة ملايين جنية .

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات تفيد بقيام تشكيل عصابى قادم من محافظة البحيرة بحوزتة قطع أثرية، استولوا عليها ويحاولون بيعها بالسويس.

بإعداد كمين أمنى بقيادة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس العميد محمد والى، تم القبض على المتهمين الثلاثة وهم " حسن . خ " و " عبدالستار . هـ " و " يوسف . ع " وتبين أنهم محل إقامتهم بمحافظة البحيرة.

اعترف المتهمين بحيازتهم للقطع الأثرية، وأنهم وصلوا إلى السويس لعرضها على أشخاص لبيعها مقابل ثلاثة مليون جنيه.

المتهمين تجار الأثار
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المتهمين تجار الأثار

قطع اثرية مهربة
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قطع اثرية مهربة

- القبض على تشكيل عصابى يضم 12 متهما أثناء تنقيبهم عن الآثار بالسويس
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