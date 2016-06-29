مجلس النواب يحدد اليوم موعد مناقشة أول استجواب فى دورته البرلمانية

يحدد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، فى جلسته العامة موعد مناقشة أول استجواب فى الدورة البرلمانية الحالية، وهو الاستجواب المقدم من النائب فتحي الشرقاوى لرئيس الوزراء وكل من وزير التموين ووزير الزراعة عن الفساد فى عملية توريد القمح المحلية وتخزينه في شون وصوامع خاصة والتلاعب فى شون وصوامع خاصة والتلاعب في كمية القمح المخزن علي غير الحقيقة، والحصول على قيمة الدعم الحكومي للقمح المحلى وفى منظومة تصدير واستيراد وتهريب الارز المصرى إلى الخارج بالمخالفة للقانون.

ويكشف الاستجواب، المخالفات التى شابت الإجراءات التى اتبعت في ترسية تراخيص السلاسل التجارية من فساد، مما أدى إلى إهدار وسرقة ملايين الجنيهات من المال العام.

يذكر أن هذا أول استجواب يتم إدراجه على جدول أعمال المجلس لتحديد موعد مناقشته، منذ أن بدأت الدورة البرلمانية، أى بعد ستة شهور، وتنص اللائحة الداخلية على أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة بعد تقديمه لتحديد موعد مناقشته، وأن يتم مناقشته خلال مدة سبعة أيام من تقديمه بحد أقصى 60 يوما

كان النائب فتحى الشرقاوي قد هدد بالاعتصام عقب انتهاء الجلسة العامة للبرلمان، أول أمس، بسبب عدم إدراج الاستجواب على جدول أعمال المجلس لكن تدخل النواب وأقنعوه بعدم الاعتصام ووعده الأمين العام بوضع الاستجواب على جدول أعمال المجلس لتحديد موعد مناقشته.

- مجلس النواب يحدد غدا موعد مناقشة أول استجواب فى دورته البرلمانية