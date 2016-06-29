إلغاء رحلتى مصر للطيران اليوم إلى اسطنبول بعد انفجارات مطار أتاتورك

صرح مصدر مسئول بمصر للطيران، أنه فى ضوء الأحداث التى شهدها مطار أتاتورك الدولى بتركيا من انفجارات وقعت مساء أمس قررت الشركة إلغاء رحلتيها إلى اسطنبول رقم ms737 و ms735 التى كان من المقرر إقلاعهما من مطار القاهرة اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 9:50 صباحا والساعة 2:20 ظهرا، لحين استيضاح الموقف علما بأنه لا توجد رحلات لمصر للطيران حاليا هناك.

وأهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين إلى اسطنبول سرعة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية التابع للشركة على رقم 1717 من أى محمول أو 090070000 من أى خط أرضى او زيارة الموقع الإلكترونى Egyptair.com.

ويتابع مركز العمليات الجوية لمصر للطيران تداعيات الحادث أولا بأول وسوف يتم الاعلان عن أى تطورات. جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 14 رحلة أسبوعيا إلى اسطنبول.

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