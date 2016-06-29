دراسة: التواء العمود الفقرى قد ينجم عنه بعض التغيرات الجينية فى مرحلة الشباب

اكتشف فريق من العلماء الفرنسيين أن التواء العمود الفقرى الذى يؤدى إلى تشوهات فى العمود الفقرى لدى 3% من الفرنسيين يعود إلى التغيرات الجينية التى تتلف.

وكان العلماء قد توصلوا لذلك بعد اكتشافهم أن السمك المخطط الذى لديه العديد من الجينات مثل الموجود لدى الإنسان بها تشوهات تظهر فى فترة النمو لدى الشباب، ويأمل العلماء استخدام هذا النوع من الأسماك لإجراء تجاربهم عليه لعلاج هذا العيب الخلقى والشفاء منه فى القريب العاجل.

بشرى.. أحدث علاج للشلل باستخدام الخلايا الجذعية لإصلاح إصابات العمود الفقرى

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