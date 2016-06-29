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بالفيديو.. تمارين رياضية فى 10 دقائق فى المنزل تخلصك من الدهون الضارة

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بالفيديو.. تمارين رياضية فى 10 دقائق فى المنزل تخلصك من الدهون الضارة بالفيديو.. تمارين رياضية فى 10 دقائق فى المنزل تخلصك من الدهون الضارة
يوميا نبحث عن أحدث التمارين الرياضية التى تساعدنا على التخلص من الزائدة والضارة فى أجسامنا، والتى تصيبنا بالأمراض فضلا عن الشكل غير اللائق التى تتركه لنا.

ويقدم الموقع الأمريكى "webmd" مجموعة من التمارين يمكن ممارستها فى المنزل بسهولة دون عناء فى توفير الوقت الطويل الذى نحاول دائما توفيره للذهاب إلى أحد مراكز التدريب الرياضية لممارسة الرياضة.

ويعتمد التمارين الرياضية على شد عضلات الجسم لحرق الدهون التى تختفى بينها وتسبب الأمراض، ويبدأ التمرين الأول بالوقوف على القدم اليسرى وثنيها بزاوية 90 درجة مع فرد القدم الأخرى ثم شد الجزء العلوى من الجسم والانحناء به يمينا ويسارا بهدوء، مع شد العضلات لمدة دقيقة ثم تكرار نفس التمرين بالقدم الأخرى لمدة دقيقة أخرى كما هو موضح .

أما التمرين الثانى يتم الوقوف على الركبيتن ثم فرد القدم اليسرى مع الذراع الأيمن ثم شدهم للخارج والعودة للوضع الأول مرة ثانية، وتكرار الحركة مع الذراع والقدم الأخرى لمدة دقيقة ثم الاسترخاء لمدة 10 ثوان.

والتمرين الثالث يتم الوقوف على أطراف أصابع القدمين واليدين وفرد الظهر فى خط مستقيم مع رفع القدم اليسرى إلى الخلف واستبدالها بالقدم اليمنى مع ثبات اليدين على الأرض لمدة دقيقة، ويمكن لم لا يستطيع الوقوف على الركبتين ورفع أحدهم إلى الخلف واستبدالها بالأخرى.

التمرين الرابع يرقد الفرد على بطنه على الأرض مع رفع اليدين والقدمين عن الأرض ثم فتح الذراعين مع القدمين والعودة مرة ثانية إلى الوضع الأول، والتمرين الخامس يتم القيام به بسرعة أكثر من التمارين السابقة، حيث يتم الوقوف على أطراف القدمين واليدين ثم ثنى الركبة الخاصة بالقدم اليسرى وضمها على البطن واستبدالها بالقدم الاخرى وهكذا لمدة دقيقة.

التمرين السادس خاص بعضلات البطن وتكون البداية مع فرد الجسم على الظهر على الأرض مع فرد الذراعين إلى الخلف وقيام نصف الجسم العلوى حتى ملامسة اليدين مقدمة القدم، ثم العودة ببطء إلى الوضع الأول، فى حين أن التمرين السابع يركز على عضلات البطن السفلى عن طريق تثبيت جزء الجسم العلوى على الأرض ورفع القدمين إلى أعلى ومحاولة إنزالها ببطء إلى الأرض.

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