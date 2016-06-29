وصفة طبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم والكولسترول السيئ

يعانى كثير من الأشخاص حول العالم من ارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم، خاصة كبار السن، وهما من الأمراض التى ترفع من فرص الإصابة بأزمات قلبية مميتة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Healthfoodteam”، عن وصفة طبيعية مذهلة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم والكولسترول السيئ (LDL)، وتشمل:

• المكونات

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• طريقة الإعداد

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>• قطعة الزنجبيل المبشور>• فص ثوم مبشور>• ملعقة صغيرة من خل التفاح>• 1 ملعقة صغيرة من العسل>• 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون>يجب عليك ببساطة وضع جميع المكونات ومزجها جيدا فى وعاء زجاجى، مع إغلاقه بإحكام ووضعه فى الثلاجة لمدة 5 أيام.

ويتم شرب هذه الوصفة مرتين يومياً، الأولى قبل وجبة الفطور على بطن فارغة والثانية قبل العشاء.

>وبعد أسبوعين يمكن الذهاب إلى معمل التحاليل لإجراء فحص الكولسترول فى الدم وسوف تكون النتائج مبهرة، كما أن ضغط الدم سوف ينخفض بشكل ملحوظ.

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