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24 منظمة سورية غير حكومية تهدد بالانسحاب من مفاوضات جنيف

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24 منظمة سورية غير حكومية تهدد بالانسحاب من مفاوضات جنيف 24 منظمة سورية غير حكومية تهدد بالانسحاب من مفاوضات جنيف
هددت 24 منظمة غير حكومية سورية بالانسحاب من مفاوضات السلام التى تشرف عليها الأمم المتحدة بسبب استمرار المعارك.

وقالت تلك المنظمات فى خطاب وجهته للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كى مون ، طبقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم "الأربعاء" ، إن الفشل فى وقف التصعيد العسكرى فى سوريا واستهداف المدنيين يعنى أن وجودهم ليس فقط غير ذى معنى ولكن أيضا غير ضروري.

وأضافت "إنه إذا لم يتم التوصل إلى آلية جادة لوقف العنف والتصعيد واستهداف المدنيين وتنفيذها فإننا نرى أنه من المستحيل أن نواصل مشاركتنا فى محادثات جنيف" ، وتابعت قائلة " إنه بعد خمس سنوات من الصراع فإن شعبنا لا يرغب فى أى سلام بل يرغب فى سلام عادل".

وقد استهدفت عدة ضربات عددا من منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى المفاوضات خلال الأسابيع الماضية.
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