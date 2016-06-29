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قيادى بالمعارضة: مقاتلون سوريون يشتبكون مع "داعش" فى البوكمال

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قيادى بالمعارضة: مقاتلون سوريون يشتبكون مع "داعش" فى البوكمال قيادى بالمعارضة: مقاتلون سوريون يشتبكون مع "داعش" فى البوكمال
قال قيادى بالمعارضة السورية اليوم الأربعاء إن قوات من المعارضة المسلحة مدعومة من الولايات المتحدة تخوض معارك فى الشوارع مع متشددى تنظيم داعش بعد دخول معقلهم الاستراتيجى على الحدود العراقية.

وأكد قيادى بالمعارضة إحراز تقدم سريع لتحالف جيش سوريا الجديد الذى يضم جماعات معارضة من العرب والذى أعلن يوم الثلاثاء أنه بدأ هجوما لتحرير مدينة البوكمال الواقعة على نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية.

وقال القيادى بجبهة الأصالة والتنمية وهى جماعة رئيسية فى جيش سوريا الجديد لرويترز إن الاشتباكات تقع فى المدينة نفسها لكن الموقف لم يتحدد بعد. وطلب القيادى عدم نشر اسمه.
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