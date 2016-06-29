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اليوم.. إفطار جماعى للغرفة التجارية فى كفر الشيخ

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اليوم.. إفطار جماعى للغرفة التجارية فى كفر الشيخ اليوم.. إفطار جماعى للغرفة التجارية فى كفر الشيخ
تنظم الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، الإفطار الجماعى السنوى، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، عدد من الأعضاء وعدد من التنفيذيين والإعلاميين.

وقال المهندس أحمد محمود محمد الرفاعى رئيس مجلس الإدارة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن الغرفة التجارية ستنظم إفطار جماعى، اليوم الأربعاء، بقاعة الشباب الرياضة بمدينة كفر الشيخ بحضور المهندس محمود عبد الوهاب مسعود، نائب أول رئيس مجلس الإدارة، وعلاء الوشاحى نائب ثان رئيس مجلس الإدارة، وأحمد يونس أمين الصندوق، وإسلام السماحى محمد الشورى أمين الصندوق المساعد ،ومحمد ممدوح أبو خشبة سكرتير عام الغرفة، وأحمد عبد الفتاح نصر الدين، وأحمد الشرنوبى عياد، ومحمد البيلى محمد الدسوقى، وقطب محمد عبد الحميد شوشة، ومصطفى مخلوف وموظفى الغرفة وعدد من التجار والإعلاميين.

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