الأوقاف: السيسى يلقى كلمة فى احتفالية ليلة القدر اليوم بحضور الإمام الأكبر

أكد مصدر فى وزارة الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، سيلقى كلمة للأمة، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، التى ستقام اليوم الأربعاء بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، حيث يكرم الرئيس 8 من حفظة القرأن الكريم بينهم طفلاً كفيفاً.

ويجلس على منصة الاحتفالية، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويلقى كلمة، كما يدير اللقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويلقى كلمة الوزارة، ويحضر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الاحتفالية.

ومن جانبها، وجهت وزارة الأوقاف الدعوة إلى 500 من رجال الدولة والشخصيات العامة، على رأسهم: وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

ومن أبرز قيادات المؤسسة الدينية الذين وجهت لهم الدعوة، د. إبراهيم الهدهد القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، ومستشاريه، ود. محمد محمود أبو هاشم، و د. أحمد حسنى، و د. أشرف عطية، و د. توفيق نور الدين، ورئيس وأعضاء نادى تدريس الأزهر، يتقدمهم الدكتور جمال عبد الحى نائب رئيس النادى، وعمداء كليات جامعة الأزهر، وأعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووكلاء وزارة الأوقاف، على رأسهم الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، واللواء عمر فاروق رئيس قطاع مكتب الوزير، والمهندس سيمر الشال رئيس قطاع المديريات.

ويحضر الاحتفالية قيادات دار الإفتاء المصرية، منهم د. مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى، وعدد من أمناء الفتوى بالدار، كما وجهت الدعوة لعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

ويجلس بالقاعة 300 داعية من أبناء وزارة الأوقاف بمديريات القاهرة والجيزة والقليوبية، ومن كوادر التفتيش العام بمختلف قطاعاته، وقيادات المديريات الثلاثة، ووكلاء الأوقاف بالمديريات.

وسوف يتم فى الاحتفال بتكريم الفائزين الأوائل فى المسابقة العالمية للقران الكريم التى نظمتها الوزارة قبل شهرين بمدينة شرم الشيخ وعددهم سبعة فائزين من عدة دول منها مصر وأمريكا والجزائر وماليزيا فازوا فى فروع المسابقة الثلاثة لحفظ كل وبعض أجزاء القران.

وأعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لفتة إنسانية وأبوية كريمة وجه بتكريم أحد الاطفال المكفوفين المتميزين فى حفظ القران الكريم ويدعى "عبد الله عمار" 10 سنوات فى احتفال الوزارة بليلة القدر اليوم الأربعاء.

وقال وزير الأوقاف إن هذا الطفل كان يأمل فى مقابلة الرئيس السيسى وأن يكون من ضمن حاضرى احتفال الوزارة بليلة القدر، وإن الرئيس السيسى حول حلمه إلى واقع ووجه وزارة الاوقاف بلقاء الطفل لتكريمه ضمن حفظة القرآن.

وكشف وزير الاوقاف عن أن الوزارة استدعت الطفل وأجرت له الاختبارات اللازمة فى كل قراءات القرآن الكريم ومن خلال متخصصين بالإدارة العامة لشئون المساجد والقرآن بالوزارة، وتأكدت من تميزه ونبوغه فى حفظ القرآن كاملاً بالقراءات رغم صغر سنه، واستحقاقه للتكريم وتم ضمه بالفعل ضمن المكرمين، فى لفتة إنسانية من الرئيس السيسى.

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