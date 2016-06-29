طلاب الثانوية فى مواجهة جديدة مع "التعليم" احتجاجا على "إلغاء الديناميكا"

دعا طلاب الثانوية العامة "نظام حديث"، إلى تنظيم مظاهرات ظهر اليوم الأربعاء بعد خروجهم من لجنة امتحان التربية الدينية، والذى كانت الوزارة قد قررت تأجيله بعد تسريبه.

ويدخل طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" فى مواجهة جديدة مع وزير التربية والتعليم بعد إصرارهم على عدم إعادة امتحان الديناميكا وتأجيل الامتحانات فى التاريخ والجبر والجيولوجيا 2 و من يوليو المقبل بعد تسريب الديناميكا وإلغاء الاختبارات.

وأعلن الطلاب اعتراضهم على قرارات الوزارة، مؤكدين أن إعادة لامتحان يكلفهم وقتا وجهدا وتكاليف مالية كبيرة، مطالبين بتحمل الوزارة مسئولية التسريبات دون الإضرار بمصلحة الطالب فى المقام الأول.

ومن المتوقع أن تشمل أماكن التظاهرات أمام وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب ومجلس الوزراء، مطالبين بإقالة الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وكل المسئولين عن تسريبات الامتحانات، فيما شهد محيط وزارة التربية التعليم تأمينات مكثفة من قبل قوات الشرطة لتأمين الوزارة من تظاهرات الطلاب .

ونفت مصادر بوزارة التربية والتعليم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من وفاة طالبين الاثنين أثناء اشتباكات مع أفراد الأمن بشارع محمد محمود بوسط البلد، قائلة: "تظاهر الطلاب حق لهم ومن حقهم أيضا التعبير عن رأيهم وتضررهم من قرار الوزارة ولكن فى المقابل من الصعب أن ترى الوزارة تسريبا لامتحان الديناميكا وتتركه دون إلغاء" ، لافتة إلى أن المسئولين عن أعمال التسريب جارى التحقيق معهم ، إضافة إلى إخلاء سبيل 5 من مسئولى تسريبات الثانوية العامة أمس الاثنين.

وكان آلاف الطلاب نظموا الاثنين مظاهرات عارمة مطالبين بإقالة وزير التربية والتعليم ووقف قرار إلغاء امتحان الديناميكا وتأجيل الامتحانات فى التاريخ والجبر والجيولوجيا.

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