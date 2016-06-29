الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا. كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج على البحرين يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36

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>القاهرة 25 37 الإسكندرية 25 31 مطروح 24 30 بورسعيد 24 32 دمياط 25 32 بلطيم 25 32 الإسماعيلية 24 37 السويس 26 38 العريش 21 33 نخل 22 35 طابا 20 36 الطور 27 34 مرسى علم 24 38 الغردقة 28 39 شرم الشيخ 29 38 رفح 20 32 كاترين 19 32 سيوة 24 38 المنيا 23 37 الفيوم 23 37 رأس سدر 24 35 أبوسمبل 29 40 وسط الدلتا 24 37 أسيوط 23 39 سوهاج 25 40 الأقصر 28 42 أسوان 29 42 شلاتين 27 40 حلايب 28 38 الوادى الجديد 28 40 قنا 29 41 نويبع 28 37 السلوم 22 32.>مكة المكرمة 31 44 المدينة 30 42 الرياض 33 45 المنامة 32 38 أبوظبى 31 44 الدوحة 33 40 الكويت 33 49 دمشق 17 38 بيروت 24 32 عمان 20 32 القدس 20 29 غزة 23 33 بغداد 29 45 مسقط 32 35 صنعاء 17 30 الخرطوم 30 41 طرابلس 22 34 تونس 21 33 الجزائر 23 36 الرباط 18 25 نواكشوط 24 34.>أنقرة 15 28 اسطنبول 21 26 إسلام آباد 27 35 نيودلهى 29 37 جاكرتا 24 32 بكين 20 30 كوالالمبور 26 34 طوكيو 21 26 أثينا 25 32 روما 18 30 باريس 14 22 مدريد 19 35 برلين 15 25 لندن 11 16 مونتريال 17 23 موسكو 15 25 نيويورك 21 29 واشنطن 22 29.