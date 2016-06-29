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الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا. كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج على البحرين يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
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>القاهرة 25 37 الإسكندرية 25 31 مطروح 24 30 بورسعيد 24 32 دمياط 25 32 بلطيم 25 32 الإسماعيلية 24 37 السويس 26 38 العريش 21 33 نخل 22 35 طابا 20 36 الطور 27 34 مرسى علم 24 38 الغردقة 28 39 شرم الشيخ 29 38 رفح 20 32 كاترين 19 32 سيوة 24 38 المنيا 23 37 الفيوم 23 37 رأس سدر 24 35 أبوسمبل 29 40 وسط الدلتا 24 37 أسيوط 23 39 سوهاج 25 40 الأقصر 28 42 أسوان 29 42 شلاتين 27 40 حلايب 28 38 الوادى الجديد 28 40 قنا 29 41 نويبع 28 37 السلوم 22 32.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
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>مكة المكرمة 31 44 المدينة 30 42 الرياض 33 45 المنامة 32 38 أبوظبى 31 44 الدوحة 33 40 الكويت 33 49 دمشق 17 38 بيروت 24 32 عمان 20 32 القدس 20 29 غزة 23 33 بغداد 29 45 مسقط 32 35 صنعاء 17 30 الخرطوم 30 41 طرابلس 22 34 تونس 21 33 الجزائر 23 36 الرباط 18 25 نواكشوط 24 34.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
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>أنقرة 15 28 اسطنبول 21 26 إسلام آباد 27 35 نيودلهى 29 37 جاكرتا 24 32 بكين 20 30 كوالالمبور 26 34 طوكيو 21 26 أثينا 25 32 روما 18 30 باريس 14 22 مدريد 19 35 برلين 15 25 لندن 11 16 مونتريال 17 23 موسكو 15 25 نيويورك 21 29 واشنطن 22 29.

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