بالصور..طلاب"هندسة إسكندرية" يخترعون كابينة انتظار مزودة ببدال توليد كهرباء

اخترع مجموعة من طلاب قسم "ميكا ترونيكس" فى السنة النهائية ، بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية ، "كابينة " انتظار تعمل بالطاقة الشمسية للإضاءة و مزودة ببدال لتوليد الكهرباء لشحن الأجهزة الكهربائية ، و ذلك من خلال مشروع التخرج الذى شارك فيه كل من الطالاب "أحمد محمد صلاح محمود ، أحمد محمد وجيه عبدالله ، آية احمد رمزى ، رانا مدحت حمدى قريطم ، سلمى محمود عبد الجليل ، عبد الرحمن حلمى ، عبد الرحمن كامل محمد ، عمرو عماد عبد الوهاب ، مروان محمد نادر "، و تحت اشراف كل من الدكتور طاهر عِوَض و دكتور محمد الجوهري

قال الدكتور محمد الجوهرى، المشرف على المشروع، لـ" اليوم السابع"، إن المشروع عبارة عن كابينة انتظار تعمل بالطاقة الشمسية للإضاءة ومزودة ببدال لشحن بطارية مع الحركة و يمكن للمستخدم شحن التليفون أو أي معدة أثناء ممارسة الرياضة ويمكن توصيلها بالشبكة.

وأوضح أنها مزودة ببدال حتى يمكن من خلالها ممارسة الرياضة، و توليد الطاقة لاستخدامها فى شحن الأجهزة الالكترونية مثل الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصى، مشيرا إلى أن الهدف هو الحفاظ علي البيئة وإنتاج طاقة نظيفة وتشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة، كما يمكن توصيل الكابينة بالشبكة الكهربائية للاستفادة من الكهرباء الزائدة، و يمكن أيضا وضعها علي الشواطئ ومحطات المترو وأماكن الانتظار ، لافتا إلى أن تكلفة المحطة نحو ١٣ ألف جنيه ويمكن تقليل التكلفة بإنتاج وحدات أكثر.

من جانبه، أوضح أحمد محمد صلاح ، طالب و أحد فريق العمل المشارك فى اختراع مشروع الكابينة، أن الفكرة فى البداية كانت مقترحة من الدكتور محمد الجوهرى ، " توليد الطاقة باستخدام البدال " مع ألواح الطاقة الشمسية، تطورت للوصول للشكل النهائى بأنها محطة توليد طاقة باستخدام البدال، لشحن الأجهزة و الألواح الشمسية لإنارة الاعلانات، و أشار إلى أن تنفيذ المشروع استغرق شهر ، و وصلت تكلفته الإجمالية إلى 15 ألف جنيه، مطالبا بمنح فرص لعرض ابتكارات الشباب و محاولة تنفيذها على أرض



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كابينة انتظار مزودة ببدال لتوليد الكهرباء



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الكابينة تعمل بالطاقة الشمسية لإنارة الاعلانات



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يمكن شحن الأجهزة الكهربائية عن طريق الحركة



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مشروع تخرج طلاب كلية الهندسة

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