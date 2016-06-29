خبير سياسى يدعو للتشهير بالنواب دائمى الغياب أمام دوائرهم

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إن هيئة مكتب مجلس النواب يجب أن تواجه بكل حزم الغياب المتكرر للنواب عن الجلسات العامة الهامة التى تناقش أمورا عاجلة وضرورية كالموازنة العامة .

وأضاف ربيع لـ "اليوم السابع" ، أن لائحة المجلس تتضمن ما يمكن من عقاب النواب دائمى الغياب، مشدداً على ضرورة التشهير بالنواب دائمى الغياب أمام دوائرهم حتى يعرف المواطن الذى انتخب هذا النائب أنه لا ينوب عنه فى مناقشة القضايا العاجلة.

- تأجيل الجلسة العامة للبرلمان نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى

>