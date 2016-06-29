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"المرأة العربية"تطالب الأمم المتحدة بمشروعات للاجئات فى المعسكرات والمخيمات

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"المرأة العربية"تطالب الأمم المتحدة بمشروعات للاجئات فى المعسكرات والمخيمات "المرأة العربية"تطالب الأمم المتحدة بمشروعات للاجئات فى المعسكرات والمخيمات
قالت السفيرة ميرفت التلاوى مديرة منظمة المرأة العربية، إن أعداد اللاجئين بدول أوروبا لا يتعدى المليون، بينما لبنان بها مليون ونصف والأردن مليون ونصف، والعراق أكثر من مليون ومصر بها أرقام كبيرة، وبالرغم من ذلك لم يهتم أحد بالقضية إلا عندما وصل اللاجئون لأوروبا .

وأضافت مديرة منظمة المرأة العربية، لـ"اليوم السابع"، أن المنظمة تسعى لمطالبة الأمم المتحدة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحماية المرأة والطفل فى أوقات الحروب، بالاضافة لجمع أموال للاجئين لإقامة مشروعات صغيرة للاجئات بالمعسكرات والمخيمات وإمداد السيدات العرب بتدريبات حفظ السلام بمعهد فض النزاعات التابع للخارجية المصرية.

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