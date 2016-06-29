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رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: الشعراوى رفض برنامجا يوميا فى رمضان

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رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: الشعراوى رفض برنامجا يوميا فى رمضان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: الشعراوى رفض برنامجا يوميا فى رمضان
قالت الدكتورة هاجر سعد الدين، الرئيس الأسبق لشبكة القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، إنها التقت الشيخ محمد متولى الشعراوى وقت أن كان وزيرًا للأوقاف، مرة أو مرتين على الأكثر فى منزله بحى الحسين، للاتفاق على فكرة برنامج كانت ستقدمه فى الإذاعة يوميا فى رمضان، وكان من المفترض أن يكون الشعرواى ضيفا ثابتا إلا أنه رفض للأسف فى آخر لحظة قبل رمضان بيوم واحد وأعتقد أنه اعتذر لظروف عمله كوزير.

وأضافت هاجر سعد الدين، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنها منذ عملها فى الإذاعة التقت علماء أجلاء كثر، فى برنامج أحاديث السهرة فى البرنامج العام، أبرزهم "زكى نجيب محمود، يحيى حقى، إبراهيم بيومى مدكور رئيس مجمع اللغة العربية السابق، رشدى صالح، محمود حافظ، الدكتور مجدى وهبة"، وفى أحاديث الصباح الدينية الدكتور محمد البهى وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، عبد المنعم خلاف، عبد المنعم النمر وزير الأوقاف الأسبق.

وأوضحت الرئيس الأسبق لشبكة القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، أنها تتذكر أنها كانت تسجل مع عبد الحليم محمود، فى منزله بجسر السويس الساعة 6 صباحا لأنه كان يفضل أن يؤدى صلاة الفجر والتسجيل معه ثم يذهب لعمله.

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