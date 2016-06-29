المعارضة السورية المدعومة من أمريكا تسيطر على مطار عسكرى قرب البوكمال

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن مقاتلين من المعارضة السورية انتزعوا السيطرة على مطار عسكرى من قبضة تنظيم داعش قرب معقل التنظيم فى مدينة البوكمال القريبة من الحدود العراقية بمساعدة قوات خاصة مدعومة من الغرب.

وقال المرصد ومقره بريطانيا إن العملية شملت إنزال مظليين أجانب من طائرات هليكوبتر عند الفجر. وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة وقعت مع المتشددين المتحصنين فى مطار الحمدان الذى يبعد خمسة كيلومترات إلى الغرب من البوكمال.

وأعلن جيش سوريا الجديد يوم الثلاثاء بدء هجوم للسيطرة على البوكمال الواقعة على نهر الفرات فى خطوة ستعرقل قدرة المتشددين على التحرك بين الأراضى التى أعلنوا فيها الخلافة فى سوريا والعراق.

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