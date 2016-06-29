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اخبار الكويت .. أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس التركى

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اخبار الكويت .. أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس التركى اخبار الكويت .. أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس التركى
بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذى وقع فى مطار اتاتورك فى مدينة اسطنبول وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

وأعرب عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابى الشنيع الذى استهدف أرواح الأبرياء الأمنين وزعزعة أمن واستقرار البلد والذى ترفضه كافة الشرائع والقيم الإنسانية، وجدد موقف دولة الكويت الثابت فى رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولى فى محاربته وتجفيف منابعه وتأييدها لتركيا فى كل ما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس التركى ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار، مبتهلا إلى البارى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وفى ذات السياق، بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة.
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