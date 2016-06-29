معلم أرجنتيني يرسل خطابا مؤثرا لميسي ' لا تستلم '

مازالت ردود الأفعال الكبيرة حول قرار ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين متواصلة وتلك المرة لم تأت المطالبة بتراجع لاعب برشلونة عن اعتزاله الدولي من أحد اللاعبين بل من معلم.

وقام أحد المعلمين الأرجنتينيين بإرسال خطابا لميسي يحثه فيه على عدم الاعتزال وكان ذلك أبرز ما جاء فيه.

"ليونيل ميسي أنت في الغالب لن تستطيع قراءة ذلك الخطاب، لكنني سأقوم بكتابته ليس كمشجع لكرة القدم بل كمدرس أرجنتيني وهي المهنة التي أحبها كما أنت تحب نفسك".

"أستطيع الكتابة لك عن المواهب الرائعة في كرة القدم في بلدنا والتي تعطيني السعادة، ولكنني من دواعي سروري إنني كنت من الجيل المحظوظ لرؤيتك وأنت تقوم بتقديم السحر الخاص بك الذي تمتلكه في حذائك ولكن ذلك سيكون عبارة عن كليشيه مكرر".

"ولكن عوضا عن ذلك سأكتب لك عن مهمة أصعب بقليل مما تواجهها أنت، أرغب في مساعدتك لي في تصحيح سلوك هؤلاء الأطفال الذي أقوم بتعليمهم والذي أنت بالنسبة لهم بطل في كرة القدم وقدوة يحاولون اتباعه".

"لا يهم كم الحب والتفاني الذين أضعهم في عملي، لن أحصل أبدا على نفس السحر الذي لا يصدق من الأطفال والذي يكنونه لك دائما، فأنت بالنسبة لهم القدوة".

"أتوسل إليك ألا تجعل الأشخاص غير المهمين يشعرون بالرضا بسبب قرارك، فهؤلاء يشعرون بالانزعاج بسبب عدم قدرتهم على تحقيق أحلامهم وهم يتحدثون دائما عن الأشخاص الباقين لأن ذلك أسهل شيء يقومون به".

"أرجوك لا تستلم لا تدع الأطفال يعتقدون أن ذلك البلد لا يكترث سوى للفوز بالألقاب فقط، لا تظهر لهم بأنهم عليهم العيش فقط من أجل إسعاد الآخرين، لا ترسل لهم تلك الرسالة الخاطئة".

"لا تستلم فليس كل الأشخاص هنا في الأرجنتين ينتظرون الميداليات والألقاب فقط، ولكننا نشعر بالفخر لأنك واحد منا".

"الكل يتحدث حول كرة القدم، وأنا أؤمن بقوة قلبك".