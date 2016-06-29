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صراع الصفقات – ديبالا يرفض برشلونة مجددا

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صراع الصفقات – ديبالا يرفض برشلونة مجددا صراع الصفقات – ديبالا يرفض برشلونة مجددا

رفض مهاجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا عرضا من نادي برشلونة الإسباني للانضام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "جازا ميركاتو" الإيطلي أن وكيل اللاعب قدم له عرضا جديدا من نادي برشلونة لكن النجم الأرجنتيني الشاب رفض ترك يوفنتوس.

وأضاف التقرير بأن ديبالا رفض عرض برشلونة لرغبته في البقاء مع يوفنتوس لفترة أطول حتى يكتسب المزيد من الخبرات.

وحاول برشلونة التعاقد مع ديبالا عدة مرات بداية الموسم الماضي وكذلك تقدم له بأكثر من عرض خلال الشهور الماضية.

وكان ديبالا البالغ من العمر 22 عاما انضم لصفوف يوفنتوس بداية الموسم الماضي قادما من باليرمو مقابل 40 مليون يورو.

وفي أول موسم له مع يوفنتوس سجل ديبالا 19 هدفا في الدوري الإيطالي.

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