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رسميا.. مونتيلا مدربا لميلان‎

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رسميا.. مونتيلا مدربا لميلان‎ رسميا.. مونتيلا مدربا لميلان‎

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعيين المدرب فينتشينزو مونتيلا مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وتعاقد مونتيلا مع ميلان لمدة موسمين مقابل راتب سنوي يبلغ ميلوني و300 ألف يورو بحسب ما ذكرته صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وقرر ميلان إقالة المدرب السابق كريستيان بروكي الذي تولى تدريب ميلان منتصف الموسم الماضي خلفا للمدرب سينسيا ميهايلوفيتش الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وفشل ميلان في التأهل لأي بطولة أوروبية هذا الموسم بعدما أنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز السابع.

وكان مونتيلا يتولى تدريب فريق سامبدوريلا الإيطالي في الموسم السابق.

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