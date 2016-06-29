صراع الصفقات – دورتموند يؤكد: مانشستر يونايتد حسن عرضه لمخيتاريان

أكد بروسيا دورتموند أن مانشستر يونايتد قام بتحسين عرضه المقدم لضم اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان وأنهم سيقومون بدراسته مجددا.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن يونايتد قدم عرضا لدورتموند لضم مخيتاريان لكن النادي الألماني رفضه بسبب ضعفه على الرغم من تبقي عاما واحدا في تعاقدهم مع هنريك.

وأوضحت صحيفة "الصن" الإنجليزية بأن يونايتد قدم عرضا جديدا لدورتموند يبلغ 26 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم مخيتاريان.

وتحدث هانز يواكيم فاتسكة المدير التنفيذي لدورتموند لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا:"الموقف الآن أصبح مختلفا، يونايتد قدم عرضا محسنا".

وواصل"في مثل تلك المواقف العديد من الأشياء علينا وضعها في الاعتبار وفي النهاية علينا اتخاذ القرار".

وأتم"الفريق سيعود للمران يوم الاثنين وأنا على تواصل بالأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع، وسيكون لنا قرارا نهائيا في نهاية الأسبوع الجاري".