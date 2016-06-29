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انتهاء الدورة الرمضانية بـ"الداخلية" بفوز فريق أبو زعبل

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انتهاء الدورة الرمضانية بـ"الداخلية" بفوز فريق أبو زعبل انتهاء الدورة الرمضانية بـ"الداخلية" بفوز فريق أبو زعبل
أقامت وزارة الداخلية، المباراة النهائية لكرة القدم الخماسية للدورة الرمضانية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بإشراف اللواء محمد يوسف مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث أقيمت المباراة بين فريقى أبو زعبل بإدارة التدريب والمنطقة ( أ ) بديوان الإدارة، وذلك بنادى السكة الحديد الرياضى بمدينة نصر على ملعب السنتر كورد.

وسلم مساعد وزير الداخلية كأس الدورة الرمضانية لفريق المنطقة "أ" بديوان الإدارة، الحاصل على المركز الأول وميداليات ذهبية – مكافأت مالية – طقم ملابس رياضية وميداليات فضية – طقم ملابس رياضية للفريق الفائز بالمركز الثانى .
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