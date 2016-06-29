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عنتيل بالفضائيات..القبض على مقدم برامج طبية يعاشر السيدات ويستولى على أموالهن بحجة "العلاج"..المذيع يتواصل مع المشاهدات لحل مشاكلهن ويراودهن عن أنفسهن فى نهاية الأمر..الأمن يجمع تحرياته حول علاقات الم
الأوقاف:السيسى يلقى كلمة للأمة فى احتفالية ليلة القدر اليوم بحضور الطيب
"الزراعة": 3.5 مليون فدان منزرعة بالمحاصيل الصيفية.. ولا أزمة فى الأسمدة
"المرأة العربية"تطالب الأمم المتحدة بمشروعات للاجئات فى المعسكرات والمخيمات
بالصور..انفجار خط الصرف الصحى بمنطقة سبيكو بحى السلام والمياه تغرق الشوارع
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