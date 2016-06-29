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عنتيل بالفضائيات..القبض على مقدم برامج طبية يعاشر السيدات ويستولى على أموالهن بحجة "العلاج"..المذيع يتواصل مع المشاهدات لحل مشاكلهن ويراودهن عن أنفسهن فى نهاية الأمر..الأمن يجمع تحرياته حول علاقات الم

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عنتيل بالفضائيات..القبض على مقدم برامج طبية يعاشر السيدات ويستولى على أموالهن بحجة "العلاج"..المذيع يتواصل مع المشاهدات لحل مشاكلهن ويراودهن عن أنفسهن فى نهاية الأمر..الأمن يجمع تحرياته حول علاقات الم عنتيل بالفضائيات..القبض على مقدم برامج طبية يعاشر السيدات ويستولى على أموالهن بحجة "العلاج"..المذيع يتواصل مع المشاهدات لحل مشاكلهن ويراودهن عن أنفسهن فى نهاية الأمر..الأمن يجمع تحرياته حول علاقات الم

الأوقاف:السيسى يلقى كلمة للأمة فى احتفالية ليلة القدر اليوم بحضور الطيب

"الزراعة": 3.5 مليون فدان منزرعة بالمحاصيل الصيفية.. ولا أزمة فى الأسمدة

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بالصور..انفجار خط الصرف الصحى بمنطقة سبيكو بحى السلام والمياه تغرق الشوارع

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