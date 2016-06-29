عنتيل بالفضائيات..القبض على مقدم برامج طبية يعاشر السيدات ويستولى على أموالهن بحجة "العلاج"..المذيع يتواصل مع المشاهدات لحل مشاكلهن ويراودهن عن أنفسهن فى نهاية الأمر..الأمن يجمع تحرياته حول علاقات الم