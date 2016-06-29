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ريهام أم لـ 3 أطفال تفقد حياتها بعد قطع طبيب شريان لها أثناء عملية جراحية

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تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قصة وفاة مواطنة مصرية، تدعى ريهام مصطفى، تبلغ من العمر 32 سنة، وأم لثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين الـ 6 أسهر والـ 8 سنوات، بسبب إهمال طبى جسيم لأحد الأطباء.

وكتب سمير محمد، زوج الفتاة الضحية، تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كشف خلالها عن قصة تعرضها للإهمال الطبى، مشيراً إلى أن وفاتها جاءت عقب إصابتها بنزيف فى المخ بسبب قطع شريانى خلال إجراءها لعملية تكميم، على يد طبيب يدعى "أ.س".

وتابع زوجها قائلاً: "ده إهمال طبى بشهادة اللى كانوا موجودين معاه فى أثناء العملية، ثم دخلت فى غيبوبة وتوفيت وذلك يوم الخميس الموافق 23/6/2016".

وأضاف قائلاً: " أول ما حصل كده واتكلمت مع الدكتور ادعى أنه ملوش دعوه ولا يسأل، ولما بعتله على صفحته قفلها وانا حتى مش عارف احط اللينك بتاعها ولا عارف اوصله ولا حتى ادانى تقارير التحاليل اللى عملتها قبل العملية".

واختتم: "لو سمحتوا يا جماعة لو أى حد يعرف يوصلنى بيه عشان هو هربان، مش هسيب حقك يا ريهام ولا حق عيالى يضيع، انا لله وانا اليه راجعون".

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ريهام مع أطفالها وزوجها

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بوست زوجة ريهام على فيس بوك


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