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معلمو الوادى الجديد يعترضون على قرار خصم ضرائب مكافأة الامتحانات

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تقدم عدد من المعلمين والإداريين بقطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، بمذكرة للدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، يتضررون فيها من تطبيق إدارة شئون العاملين لقرار ضرائب مكافأة بالمخالفة للقانون، مستندين إلى أن القانون رقم 91 لسنة 2005 يلزم الجهات المالية بالتربية والتعليم بخصم ضرائب على مكافأة الامتحانات مقسمة على شهور السنة وليس على إجمالى الشهور فى نهاية العام.

وأكد المعلمون فى مذكرة تم التوقيع عليها أن إدارة شئون العاملين بالتربية والتعليم خصمت الضرائب المستحقة وفقاً لإجمالى المكافأة بما يخالف القانون الذى ينص على توزيع الضرائب على شهور السنة، حيث إن المكافأة يتم صرفها وفقاً لعدد الشهور التى يؤديها الموظف كعمل فعلى اعتباراً من 1 / 9 وحتى نهاية العام .

وطالب المتضررون من الدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد التدخل ومعالجة هذا الأمر بشكل يتناسب مع مواد القانون وتوزيع إجمالى على شهور السنة قبل تطبيق قانون الضريبة.

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الورقة الثانية من مذكرة المعلمين وعليها التوقيعات

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مذكرة احتجاج من معلمى الوادى الجديد لرفض تطبيق خصم ضرائب مكافأت الامتحان بالخطأ


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مصر 365