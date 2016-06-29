3 رحلات عمرة ومبالغ مالية للفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم بالغربية

شهدت قرية مسهلة التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية الاحتفال بتوزيع جوائز المسابقة السنوية للقرآن الكريم، والتى نظمها الشيخ محمد يحيى الشرقاوى القارئ بإذاعة القرآن الكريم، والقارئ الشيخ رضا جمعة منصور، والتى تقام سنويا تحت رعاية الشيخ خليفة بن ناصر آل ثانى أحد أمراء المملكة العربية السعودية

وتم توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم وهى ثلاث رحلات عمرة للفائزين الشيخ جابر أمين من قرية الجعفرية والشيخ محمد جلال أنور من قرية مسهلة، والدكتور سامح يحى الشرقاوى، وتوزيع جوائز مالية 20 ألف جنيه مقسمة على الفائزين.

وفاز بحفظ القرآن الكريم 6 متسابقين، وفاز بجوائز حفظ نصف القرآن الكريم 13 متسابقا، وفاز بحفظ ثلث القرآن الكريم 12 متسابقا، وفاز بحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم 29 متسابقا، وفاز بحفظ جزء من القرآن الكريم 47 متسابقا.



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لجنة التحكيم



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جانب من الحفل



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أثناء التكريم



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أعضاء لجنة التحكيم

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