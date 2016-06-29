محافظ مطروح: نلتزم بالإجراءات القانونية لتعيين شباب الخريجيين

أصدرت محافظة مطروح بياناً، ردا على ما نشر بموقع "اليوم السابع"، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "محافظة مطروح ترفض تعيين خريج بشركة بترول لحصوله على الابتدائية من سوهاج".

وأكد بيان المحافظة، أن محافظ مطروح لا يدخر جهداً فى سبيل إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والحد من ظاهرة البطالة، مع وضع أولوية للاختيار بأن يكون من أبناء المحافظة أو من تلقوا فيها مراحل التعليم قبل الجامعى.

وقال البيان، أن شركة خالدة للبترول غير مقيدة باللوائح والأنظمة الحكومية وقد فرت 25 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وتم الالتزام بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص لاختيار من يشغل هذه الوظائف، وذلك من خلال الإعلان عن توافر الشروط والقواعد، تتضمن أساس الاختيار وتتمثل فى أولوية الحاصل على أعلى درجة فى المؤهل العلمى وعند التساوى يفضل الأقدم تخرجاً وعند التساوى يفضل الأكبر سناً.

وتم إتاحة التظلم لكل المتقدمين خلال الميعاد المحدد، قبل عرض الكشوف النهائية للمرشحين لشغل تلك الوظائف واعتمادها.

وكانت محافظة مطروح قد أعلنت عن توفير 25 فرصة عمل فى إحدى شركات البترول التى تعمل فى مطروح، وقد بدأ التقديم فى 17 أبريل الماضى فى مديرية التنظيم والإدارة، لخريجى المدارس الصناعية الفنية فى مطروح، من أقسام البترول والكهرباء والميكانيكا والخراطة والبرادة، وقال المحافظ أنه تم تشكيل لجنة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة البترول للاختيار وفق الضوابط القانونية والتنظيمية فى هذا الشأن.

ونشر "اليوم السابع" مشكلة محمد عبد الحكيم أحمد محمود، الحاصل على المركز الخامس ضمن أوائل محافظة مطروح فى العام الدراسى 2012 قسم تكنولوجيا البترول بمجموع 523 درجة ( 93.3 %)، الذى قال بشكواه، أنه لم يتم اختياره رغم أنه أعلى تقديرا وأقدم تخرجا من بعض الأسماء الواردة بكشف المعينين، وكان رد التنظيم والإدارة فى مطروح أن سبب استبعادى هو حصولى على الشهادة الابتدائية من سوهاج، رغم أننى حاصل على الإعدادية من مطروح عام 2009 وحاصل على شهادة الدبلوم من مطروح فى عام 2012، ووالدى يعمل موظفا بأوقاف مطروح وكل أسرتى تقيم فى مطروح من سنوات طويلة.

وأضاف بأنه تم اختيار 15 طالبا من الحاصلين على الدبلوم الصناعى، قسم بترول من خريجى أعوام 2005، 2006، 2009، 2011، 2015، وبعضهم لم يتبين موقفه من التجنيد بعد، بينما تقدمت أنا بكل الأوراق المطلوبة وشهادة إعفائى نهائيا من التجنيد.

محافظة مطروح ترفض تعيين خريج بشركة بترول لحصوله على الابتدائية من سوهاج