نائب لبنانى يطالب بتطبيق القرار الأممى١٧٠١على حدود سوريا بعد تفجيرات القاع

طالب عضو كتلة حزب "الكتائب اللبنانية" النائب إيلى مارونى بتطبيق القرار الأممى 1701 على الحدود مع سوريا، كما هى الحال مع إسرائيل، فى إشارة إلى ضرورة انتشار قوات الأمم المتحدة فى لبنان "اليونيفيل على الحدود اللبنانية السورية كما ينص القرار.

وقال ماروني، فى تصريح صحفي، إن "ما تعرضت له بلدة القاع من تفجيرات أمس الأول خطير جداً ويهدد الأمن جدياً فى منطقة البقاع وكل لبنان، لكنه لفت إلى أن الأهالى صامدون ومصممون على مواجهة محاولات العبث بأمنهم من العصابات الإرهابية".

ورأى مارونى أن استهداف القاع (بلدة مسيحية ) صباحاً ومساءً، يؤكد أن الإرهابيين يريدون تنفيذ مخطط إجرامى لا حدود له، وربما كانوا يريدون استخدام هذه القرية كممر لهم إلى مناطق أخرى لتنفيذ مشروعهم"، محذراً من استمرار هذه العمليات الإرهابية لعدم أن تغير الظروف.

وطالب الدولة اللبنانية بتوفير كل الدعم المطلوب للأهالى ومساعدة الجيش اللبنانى فى مهامه الأمنية دفاعاً عن لبنان وسيادته.

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