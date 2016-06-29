أخبار عاجلة

الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين -
السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 10- 4-2017 - ضيوف الحلقة / الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ / خالد الجندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط شخصين بحوزتهما 61 ألف و920 لعبة نارية بقنا قبل ترويجها بمحافظات الصعيد

Google+ Print
ضبط شخصين بحوزتهما 61 ألف و920 لعبة نارية بقنا قبل ترويجها بمحافظات الصعيد ضبط شخصين بحوزتهما 61 ألف و920 لعبة نارية بقنا قبل ترويجها بمحافظات الصعيد
تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى بالتنسيق ومباحث برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، وإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأحجام قبل ترويجها بمحافظات الصعيد.

وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطاراً يفيد ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى تفيد قيام كلاً من "عصام غ ع" 31 سنة سائق، و"مصطفى ن ا" 25 سنة عامل مقيمين بمحافظة الفيوم بالتردد على محافظة قنا لبيع الألعاب النارية للاتجار فيها بالسوق السوداء وبدون ترخيص.


>بالفيديو.. ضبط شخصين بحوزتهما 61 ألف و920 لعبة... by youm7

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة، تم ضبط المتهمان أثناء استقلالهما السيارة رقم ف ج ا 5482، وعثر بداخلها على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأحجام بلغ عددها 61920 قطعة منها 720 شمروخ كبير الحجم، و1200 شمروخ متوسط، و60000 صاروخ صغير الحجم.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهمين والمضبوطات.


>ضبط 3144 صاروخ ألعاب نارية فى حملة تموينية بطنطا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"