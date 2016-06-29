ضبط شخصين بحوزتهما 61 ألف و920 لعبة نارية بقنا قبل ترويجها بمحافظات الصعيد

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى بالتنسيق ومباحث التموين برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، وإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأحجام قبل ترويجها بمحافظات الصعيد.

وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطاراً يفيد ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى تفيد قيام كلاً من "عصام غ ع" 31 سنة سائق، و"مصطفى ن ا" 25 سنة عامل مقيمين بمحافظة الفيوم بالتردد على محافظة قنا لبيع الألعاب النارية للاتجار فيها بالسوق السوداء وبدون ترخيص.



>بالفيديو.. ضبط شخصين بحوزتهما 61 ألف و920 لعبة... by youm7

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة، تم ضبط المتهمان أثناء استقلالهما السيارة رقم ف ج ا 5482، وعثر بداخلها على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأحجام بلغ عددها 61920 قطعة منها 720 شمروخ كبير الحجم، و1200 شمروخ متوسط، و60000 صاروخ صغير الحجم.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

ضبط 3144 صاروخ ألعاب نارية فى حملة تموينية بطنطا

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