بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 26 فى انقلاب أتوبيس بالواحات البحرية

تسبب انقلاب سيارة محملة بزيوت السيارات على طريق الفرافرة الواحات البحرية فى حادث مروع لاتوبيس تابع لشركة الوجه القبلى للنقل والسياحة بالقرب من نقطة الكيلو 145، حيث فقد السائق القدرة على التحكم فى الأتوبيس وزحف منه لمسافة طويلة وانقلب بعدها عده مرات، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 26 أخرين.

ورفع مرفق الأسعاف بقطاعى الجيزة والوادى الجديد حالة الطوارىء، وتم نقل 6 حالات إلى مستشفى الفرافرة المركزى، و21 حالة إلى مستشفى الواحات البحرية وإحالة ثلاثة منهم إلى مستشفى الشيخ زايد بالقاهرة لخطورة حالتهم، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

وأسفر الحادث عن مصرع كلاً من حسين محمود سعيد طلبة 45 سنة، ومحمد كمال إبراهيم 30 سنة، بالإضافة إلى إصابة أحمد مدحت عرابى 40 سنة، وأنس رجب عبد الله 50 سنة، وجاسر محمد عبد الوهاب 38 سنة، ويسرى أحمد عبد الله 20 سنة، وخالد عادل الغنيمى 30 سنة، ورمضان كامل رضوان 54 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزى.

كما أصيب كلاً من عصام محمد إبراهيم 45 سنة، ومحمود محمد عبد الفتاح 25 سنة، وحربى لجارو البيسى 36 سنة، وعبد الله صالح عبد الله 35 سنة، وأحمد هلال محمود 24 سنة، ورضا عماد نور 30 سنة، وأحمد محمود الشيمى 24 سنة، ورضا محمد مختار 22 سنة، وإبراهيم شفيق إبراهيم 23 سنة، وأيمن إبراهيم محمد 39 سنة، وتاج الدين محمد المغربى 70 سنة، وحسام نبيل شومان 25 سنة، ورضوان فتحى محمد 28 سنة، وسيد عبد الحكيم محمد 26 سنة، وعبده لطفى إبراهيم 21 سنة، ومحمد السيد أحمد 22 سنة، وسيد على عبد الخالق 34 سنة، وأمين عبد التواب 45 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الواحات البحرية، كما تم إحالة كلاً من هدية محمد عبد العاطى 48 سنة، ومصطفى أبو زيد على 41 سنة، ومصباح أحمد إبراهيم 39 سنة إلى مستشفى الشيخ زايد لخطورة حالتهم.

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